10 de octubre de 2019

El Colegio de Médicos condena el escrache a una médica en Barcelona, "víctima de las insuficiencias del sistema"

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha condenado el escrache a una médica en el Centro de Atención Primaria de Les Corts, en Barcelona, supuestamente por la no utilización del catalán en el proceso asistencial, y ha lamentado el aumento de agresiones a profesionales sanitarios, "víctimas de las insuficiencias del sistema sanitario".

"Las agresiones crecientes a médicos y otros sanitarios se potencian cuando las necesidades y demandas de la población no encuentran otros interlocutores accesibles, y son redirigidas hacia los propios trabajadores, que no sólo no tienen posibilidad de dar soluciones, sino que objetivamente son víctimas de las insuficiencias del sistema sanitario", señalan en un comunicado.

Por otro lado, muestran su apoyo a la compañera del Centro de Atención Primaria de Les Corts de Barcelona, al director del Centro y a todo el equipo asistencial ante la situación generada por el escrache a la que han sido sometidos; y se adhieren al posicionamiento expresado por el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, el doctor Jaume Padrós.

"Este episodio lamentable no es más que una muestra creciente de desencuentros entre población y sanitarios que socavan la relación médico-paciente, alimentan la confrontación, generan agresividad, y profundizan la ansiedad y desmoralización de nuestros compañeros de la primera línea de atención sanitaria", continúan.

Por tanto, se ponen a disposición de las autoridades sanitarias catalanas, del Consejo Catalán de Colegios de Médicos y del Colegio de Médicos de Barcelona y de cuantas acciones deban llevarse a cabo para garantizar los derechos de la profesional sanitaria, "y de la mejor asistencia sanitaria a la población a la que nos debemos".