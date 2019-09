27 de agosto de 2019

Carcedo responde a Magrudis que "esto no es magia" y que "los enfermos están ahí y la contaminación también"

SAN SEBASTIÁN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha afirmado, ante el pronunciamiento de la empresa Magrudis que elaboró la carne que ha provocado un brote de listerioris, que "esto no es magia", había "unos gérmenes" y "los enfermos están ahí y la contaminación también".

Carcedo ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha visitado las instalaciones del Basque Culinary Center (BCC), tras las declaraciones del gerente de Magrudis, José Antonio Marín, que este lunes defendió que había cumplido todas las leyes sanitaria y dijo desconocer cómo se produjo la infección por listerioris.

La ministra ha indicado que el responsable de la empresa "tendrá que decir lo que considere", pero ha afirmado que "esto no es magia". "Había unos gérmenes que crecieron, que se identificaron y que generaron enfermedad, esto es lo real, es lo que existe", ha añadido.

María Luisa Carcedo ha afirmado que el Instituto Carlos III se conocerá "con más precisión" el genoma de la bacteria que produjo esta enfermedad, lo cual previsiblemente será "a finales de esta semana o principios de la próxima". "Insisto, esto no es magia, la bacteria está, fue la que generó la enfermedad; y la aparición en el alimento de esta bacteria no se produce por magia, sino que está ahí, se sabe cómo se comporta y cómo se contamina. Él tendrá que decir lo que considere o dirá lo que considere, pero el hecho está ahí, los enfermos están ahí, y la contaminación también", ha apuntado.

En cuanto a la reunión mantenida este pasado lunes con los responsables de las Comunidades autónomas para intercambiar información sobre el brote de listeriosis, la ministra ha indicado que se ha hecho "un esfuerzo" para "ajustar bien" los protocolos con éstas y "continuar avanzando en la mejora" de la información así como para "poner encima de la mesa las necesidades de vigilancia y los protocolos para evitar que estos brotes se produzcan".

Preguntada sobre si este brote es un problema grave de salud pública, María Luisa Carcedo ha reconocido que sí lo es, puesto que "tiene una entidad". Según los datos de la ministra, "ayer eran unos 200 pocos casos declarados" aunque "no todos ellos confirmados, porque se necesita la confirmación bacteriológica".

En todo caso, ha destacado que "afortunadamente" España cuenta con un sistema de sanidad "muy sólido", y los casos detectados se han atendido "muy prontamente" y "con diligencia para evitar mayores consecuencias". Además, ha indicado que solo se ha dado un caso confirmado de defunción por esta enfermedad, la de "una persona muy mayor", y otra persona "pendiente" de confirmar si falleció por el brote. No obstante, ha apuntado que "es un quebranto que debe de evitarse".

También ha asegurado que los sistemas de vigilancia de seguridad alimentaria "están previstos para que esto no se produzca". Según ha explicado, se trata de "alimentos listos para el consumo que no llevan fase de cocción o de sometimiento a altas temperaturas en el domicilio, que puedan ser una garantía para destruir las posible contaminación por bacterias" y que, por tanto, tienen "unos requisitos especiales de vigilancia, controles, etc" derivados de "la reglamentación europea".

Al respecto, ha incidido en que todos los países de la Unión Europea tienen que tender a que "no se produzcan estos brotes por algún fallo que se haya producido en la fabricación de estos alimentos listos para el consumo, que tienen una legislación específica, muy exigente".

Carcedo ha subrayado que este brote de listeriosis es "excepcional" en España y, por ello, es "motivo de información", porque "lo habitual es que estos alimentos sean sanos y que el sistema de vigilancia en la seguridad alimentaria esté funcionando".

En este sentido, ha señalado que los servicios de inspección de vigilancia alimentaria de las cCmunidades autónomas realizan anualmente en torno a 600.000 inspecciones de los procesos de elaboración de estos alimentos y ,en el caso concreto de alimentos de origen animal, se realizan una 113.000 analíticas al año.

LA VIGILANCIA "ESTÁ FUNCIONANDO"

La ministra ha incidido así en que "la red de vigilancia de seguridad alimentaria está funcionando, todos los mecanismos de control" y cuando se produce algún fallo en esta seguridad es cuando se producen los brotes".

"También en este caso, tenemos que aprender e incorporar a los procedimientos y la experiencia que vayamos adquiriendo para seguir mejorando, pero siendo conscientes de que cada día tenemos a los inspectores de seguridad alimentaria, de salud pública, velando por que todos estos requisitos que exige la seguridad alimetnaria se están produciendo", ha añadido.

CONSEJERO ANDALUZ

Sobre las declaraciones del consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha insistido este pasado lunes en que la gestión de la Junta de la crisis alimentaria provocada por el brote de listeriosis ha sido "impecable", Carcedo ha opinado que "es tiempo de analizar, y ahora cada administración tendrá que analizar en qué circunstancias se produjo todo el control del brote".

"Yo no estoy en condiciones ahora de hablar de otras administraciones, cuando no ha estado interviniendo la Administración General del Estado", ha añadido.

Además, se ha limitado a poner "el acento" en el momento en el que interviene la red de vigilancia epidemiológica y de seguridad alimentaria", una vez conocida la existencia de este brote "el pasado día 16".

Desde entonces, ha añadido, todos los esfuerzos se centraron en "contener el brote y coordinar la labor de todas las comunidades autónomas en donde ha llegado el producto o ha habido alguna persona afectada que ha acudido a los servicios sanitarios", así como en "advertir a la población y atender a las personas afectadas". Además, ha garantizado que el Ministerio seguirá trabajando el ello "hasta que finalice el brote".