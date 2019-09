23 de septiembre de 2019

Carcedo reivindica en la ONU la necesidad de incluir la medicina de precisión en la cobertura sanitaria universal

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha reivindicado la necesidad de incluir la medicina de precisión, como los nuevos medicamentos y terapias innovadores, en la cobertura sanitaria universal para evitar desigualdades.

"La ciencia nos ofrece medicamentos y terapias de alto valor pero también de elevadísimo impacto económico. Si estas terapias no se incluyen en el sistema, solo unos pocos en el planeta podrán permitírselas", ha advertido Carcedo durante su intervención en la sesión plenaria de la Reunión de Alto Nivel sobre Cobertura Sanitaria Universal, celebrada en el seno de la 74º Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos).

La ministra, que ha participado en el panel 'Universal Health Coverage as a driver of equity, inclusive development and prosperity for all', ha puesto en valor "el esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos que pagan impuestos y la buena gestión de los profesionales". España es uno de los primeros países del mundo en incluir los medicamentos CAR-T en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que la medicina de precisión sea accesible para todas las personas que lo necesiten.

"Por las razones que prefieran, por razones económicas y/o de justicia social, la cobertura sanitaria universal debe ser una prioridad que puede realizarse en 2030. Debe ser una utopía real en 2030", ha reclamado la ministra. El acceso a un sistema sanitario de calidad es una de las principales herramientas para garantizar la buena salud de las personas. Garantizar la cobertura sanitaria universal es eficiente", ha insistido la ministra.

Durante su exposición ante los mandatarios internacionales, Carcedo ha resaltado que en España se empezó a construir un SNS de cobertura universal en 1986. "Hoy somos el país más saludable del mundo, el segundo con mayor esperanza de vida y más accesible y de más calidad, según diversos rankings como 'The Lancet' o 'Bloomberg'", ha recordado la ministra.

"Sin embargo, en España sabemos muy bien que lograr un compromiso para mantener los medios necesarios que garanticen la cobertura sanitaria universal a toda la población no es sencillo. Las políticas de austeridad puestas en marcha durante la Gran Recesión supusieron un retroceso en la cobertura del SNS español en 2012. Se resintió la satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario y muchas personas dejaron de poder retirar medicinas que el profesional sanitario les había prescrito", ha reconocido Carcedo en la sede de Naciones Unidas.

Por eso, ha recordado que la recuperación de la cobertura sanitaria universal fue una de las primeras medidas que puso en marcha el actual Gobierno en 2018, tras la moción de censura en junio y el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. ha destacado la ministra.