Carcedo insiste en que los fármacos con ranitidina se retiran como "precaución extrema" pero "no existe riesgo"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha insistido en que la retirada de los fármacos con ranitidina se ha producido como medida de "precaución extrema" ya que no existe ningún problema ni riesgo para quienes los están tomando y, de hecho, reitera que no deben suspender el tratamiento hasta que hablen con su médico.

"Es una retirada preventiva --ha reiterado--, de precaución porque se han detectado algunas impurezas en algunos comprimidos y no sólo se retirado en España sino en todos los países europeos". No obstante, los pacientes no deben dejar la medicación ya que "no pasa nada", ha tranquilizado. "No hay hasta este momento en la información disponible identificado ningún caso de ninguna patología que tenga origen vinculada a esta impureza", ha asegurado.

Carcedo ha señalado que existen "alternativas suficientes", por lo que los pacientes que lo estén tomando deben consultar con su médico las opciones más oportunas si siguen necesitando medicación para su dolencia.

La ministra ha explicado que la impureza hallada en estos fármacos es la sustancia que estaba presente en los 'sartanes' (medicamentos para hipertensión arterial principalmente), que también se han en los últimos meses. Se trata de una sustancia potencialmente cancerígena, "pero no es que vaya a producir cáncer y de hecho no hay ningún tipo de caso detectado en absoluto --ha insistido--. Está en otros productos pero en este caso de debe estar y por eso preventivamente se ha retirado".