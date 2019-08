24 de julio de 2019

Una campaña en Renfe y Cercanías promoverá el diagnóstico precoz de la hepatitis C

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GTt-VIH) y Apoyo Positivo, con el apoyo de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), con la colaboración de las compañías biofarmacéuticas AbbVie y Gilead, han presentado una campaña que se podrá ver en la red nacional de la Renfe y de Cercanías que busca concienciar sobre el virus de la hepatitis C (VHC), promover el diagnóstico precoz y reducir el estigma de la enfermedad.

La hepatitis C es una enfermedad infecciosa provocada por el VHC y para la que actualmente existen tratamientos que permiten curarla en más de un 95 por ciento de los casos. Desde el año 2015, con la aparición de los nuevos antivirales de acción directa y la implementación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, España ya cuenta con más de 125.000 pacientes curados hasta la fecha.

"La hepatitis C es una patología que no suele presentar síntomas hasta que está en un estadio avanzado y que tiene mayor prevalencia en poblaciones vulnerables como los usuarios de drogas, pero que también afecta a la población general "muchas personas tienen el virus C y no lo saben porque no suele dar sintomatología", ha comentado la presidenta de la FNETH, Eva Pérez Bech.

De hecho, tal y como ha recordado el presidente de la AEEH, Raúl Andrade, según el estudio de 'Seroprevalencia' del Ministerio de Sanidad, se estima que habría unas 80.000 personas con infección activa por el virus de la hepatitis C que hay que buscar y tratar. "De acuerdo con este mismo estudio, la prevalencia de anticuerpos frente al VHC aumentó con la edad, especialmente entre los mayores de 50 años", ha añadido.

Ante este escenario, la campaña, titulada 'Puedes ser tú', tiene como objetivo desestigmatizar la enfermedad, animando a la población general a acudir de forma voluntaria al médico ante cualquier sospecha de poder haber tenido contacto con el virus para así contribuir al reto de la eliminación de la hepatitis C en nuestro país.

"Si queremos llegar al objetivo de eliminación de la hepatitis C en 2030 es fundamental desarrollar iniciativas para la búsqueda activa de pacientes en las poblaciones en situación de riesgo, al tiempo que seguir promoviendo la importancia del diagnóstico en la población general, como la campaña que ahora se ha presentado", ha dicho Andrade.

Además de la concienciación a la población a través de Renfe y Cercanías, las organizaciones han amplificado la iniciativa a una campaña en redes sociales con los 'hashtags' '#hepatitisc', '#nopasesdelargo' y '#puedessertú 'y en la que se ofrece información sobre la hepatitis C, las posibles vías de transmisión y los factores de riesgo, tales como haber recibido transfusiones sanguíneas antes de 1992, haber compartido el material para la administración de drogas inyectables o haberse realizado un tatuaje o un piercing en un centro sin las debidas precauciones de seguridad.