28 de agosto de 2019

Aguirre dice que la denuncia contra Magrudis "está ya en la Fiscalía" y que "su carne contaminada" causa la listeriosis

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (i) y el portavoz del Gabinete técnico de Listeriosis, J. M. Cisneros (d) en rueda de prensa tras la reunión con profesionales y técnicos que partic MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este miércoles que la denuncia de la Junta de Andalucía contra Magrudis, la empresa comercializadora de la carne mechada La Mechá, "está ya en la Fiscalía" y ha señalado entre los motivos para promover la actuación de este órgano judicial "la falta de información que tenemos", y se ha mostrado contundente sobre el foco de la listeriosis cuando ha afirmado que "aquí había una carne contaminada que venía de la empresa Magrudis y es la causa-efecto, que no me venga con historias", en referencia a diferentes declaraciones del gerente de Magrudis, José Marín.

En una entrevista con La Sexta recogida por Europa Press, Aguirre ha insistido en que los objetivos de la actuación de la Fiscalía es que "queremos información" y ha descrito sobre la búsqueda del foco de origen del brote de listeriosis que "queremos reproducir la fabricación de la carne desde el principio para averiguar el momento del contagio".

"Hemos tenido una alerta sanitaria por una carne contaminada mechada llamada La Mechá que vendía Magrudis", ha proseguido el consejero de Salud y Familias sobre la responsabilidad de esta empresa como origen del brote de listeriosis.

"El volumen de bacterías era impresionante", ha indicado Aguirre, quien ha continuado afirmando sobre el grado de contaminación encontrado en las muestras que "los microbiólogos jamás han visto un crecimiento bacteriano tan grande". "Había bacterias para hartarse", ha apostillado Aguirre.

El responsable de Salud de la Junta de Andalucía se ha reafirmado en la actuación del Gobierno andaluz al indicar que "el sistema sanitario ha respondido" y ha explicado que "estamos intentando salvaguardar el problema que ha causado la carne mechada de Magrudis".

"Si era de la ampliación, para la que no tenía autorización; si era problema del autocontrol, sea lo que sea, aquí había una carne contaminada que venía de la empresa Magrudis y es la causa-efecto, que no me venga con historias", ha declarado Aguirre sobre las manifestaciones del responsable de Magrudis, José Marín.

En relación a la empresa Martínez León, comercializadora de carne mechada de Magrudis sin etiquetar, el consejero de Salud y Familias ha detallado que la actuación de su departamento fue que "ante la alerta sanitaria que teníamos y ante la falta de información, esta Consejería lo puso en manos de la Fiscalía por si acaso era una marca blanca o era un distribuidor más".

Aguirre ha explicado que "el día 16 se inmovilizó toda la carne mechada de La Mechá que distribuía Martínez León". "Eran bloques de medio kilo o de un kilo de carne mechada que no tenían la etiqueta", ha señalado Aguirre. "No era ninguna marca blanca", ha indicado Aguirre.

El consejero ha afirmado respecto al proceder con Martínez León que "teniendo en cuenta que estaba cerrada por vacaciones y ante la sospecha de que no hubieran inmovilizado todo el producto, que luego comprobamos que sí habían avisado, lo pusimos directamente en denuncia ante la Fiscalía".